Чому тисячні одеситів залишились без електроенергії

Відключення світла: чому тисячі одеситів залишились без електроенергії
Сьогодні, 12 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- вул. Г. Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,
- вул. Г. Петрова, 27/6,
- вул. 1 лінія Вільямса, 43, 19/1,
- вул. Ак. Вільямса, 17-31,
- вул. Амундсена, 72-110,
- пров. Вільямса, 2-15,
- пров. Водний, 1-17,
- вул. Д. Ковалевського, 98, 102а, 108,
- вул. Марії Демченко 5-а Лінія, 28-38,
- вул. М. Демченко 6-а Лінія 38,
- вул. Садовського, 1-47,
- вул. Саксаганського, 1-35.
Роботи планують завершити до 17:00.
- просп. Свободи, 32, 36.
Роботи планують завершити до 19:00.
Північний РЕМ:
- пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,
- вул. Хімічна, 200-216.
Роботи планують завершити до 18:00.
- вул. Ак. Панкратової, 1-31,
- вул. В. Хавкіна, 1-31,
- вул. Кругова, 10-58,
- вул. Заболотного, 2-14.
Роботи планують завершити до 20:00.
Центральний РЕМ:
- пров. 2-3й Моторний, 1-37,
- вул. Моторна, 1-57,
- вул. Південна, 27,
- вул. Селянська, 1-37,
- вул. Сільська, 13а,
- вул. Сонячна, 1-41.
Роботи планують завершити до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.