Чому тисячні одеситів залишились без електроенергії

Енергетики працюють на лініях. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 12 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

вул. Г. Крут, 2, 2/2, 2/3, 2/4,

вул. Г. Петрова, 27/6,

вул. 1 лінія Вільямса, 43, 19/1,

вул. Ак. Вільямса, 17-31,

вул. Амундсена, 72-110,

пров. Вільямса, 2-15,

пров. Водний, 1-17,

вул. Д. Ковалевського, 98, 102а, 108,

вул. Марії Демченко 5-а Лінія, 28-38,

вул. М. Демченко 6-а Лінія 38,

вул. Садовського, 1-47,

вул. Саксаганського, 1-35.

Роботи планують завершити до 17:00.

просп. Свободи, 32, 36.

Роботи планують завершити до 19:00.

Північний РЕМ:

пров. 4-5й Деревообробний, 1-147,

вул. Хімічна, 200-216.

Роботи планують завершити до 18:00.

вул. Ак. Панкратової, 1-31,

вул. В. Хавкіна, 1-31,

вул. Кругова, 10-58,

вул. Заболотного, 2-14.

Роботи планують завершити до 20:00.

Центральний РЕМ:

пров. 2-3й Моторний, 1-37,

вул. Моторна, 1-57,

вул. Південна, 27,

вул. Селянська, 1-37,

вул. Сільська, 13а,

вул. Сонячна, 1-41.

Роботи планують завершити до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.