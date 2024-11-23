Отключение света в Одессе завтра, 24 ноября

Отключение света — графики ограничения на Одесчине на завтра
В воскресенье, 24 ноября, в Одесской области предусмотрены стабилизационные отключения света из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Потребителей разделят на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 24 ноября
В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.
1 группа: свет будет целый день.
2 группа: свет будет целый день.
3 группа: с 14:00 до 16:00.
4 группа: свет будет целый день.
5 группа: с 15:00 до 19:00.
6 группа: свет будет целый день.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, несмотря на военное положение, некоторые категории потребителей электроэнергии могут воспользоваться правом на временное прекращение начислений за эти услуги. Также мы писали, что тем, у кого возникла задолженность, не стоит медлить и попытаться как можно скорее погасить ее.
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