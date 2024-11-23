Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключение света — графики ограничения на Одесчине на завтра arrow

Отключение света — графики ограничения на Одесчине на завтра

23 ноября 2024 21:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе завтра, 24 ноября
В доме нет света. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 24 ноября, в Одесской области предусмотрены стабилизационные отключения света из-за повреждений энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Потребителей разделят на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом в субботу, 23 ноября, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:
Отключение света — графики ограничения в Одесской области на завтра - фото 1
График отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 24 ноября

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.
2 группа: свет будет целый день.
3 группа: с 14:00 до 16:00.
4 группа: свет будет целый день.
5 группа: с 15:00 до 19:00.
6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, несмотря на военное положение, некоторые категории потребителей электроэнергии могут воспользоваться правом на временное прекращение начислений за эти услуги. Также мы писали, что тем, у кого возникла задолженность, не стоит медлить и попытаться как можно скорее погасить ее.

Одесса Одесская область Укрэнерго Одесская ОГА Новости Одессы ДТЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

21:48 Смертельная стрельба в гостинице Киева — в сети показали видео

21:46 Новые правила бронирования — в Минэкономики объяснили изменения

21:33 На Ровенщине мужчина проигнорировал повестку — что решил суд

21:30 Одессит самовольно покинул воинскую часть — что решил суд

21:30 Работник ТЦК не дает повестку родственнику — как его накажут

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

21:24 На Львовщине синоптики предупреждают об опасных явлениях завтра

21:09 Украина может учить Африку истреблять "вагнеровцев", — Зеленский

21:00 Отключение света — графики ограничения на Одесчине на завтра

20:53 Зеленский на Саммите "Зерно из Украины" — о чем говорил

20:23 Мокрый снег и гололедица — к какой погоде готовиться завтра

Срочная новость

21:48 Смертельная стрельба в гостинице Киева — в сети показали видео

21:46 Новые правила бронирования — в Минэкономики объяснили изменения

21:33 На Ровенщине мужчина проигнорировал повестку — что решил суд

21:30 Одессит самовольно покинул воинскую часть — что решил суд

21:30 Работник ТЦК не дает повестку родственнику — как его накажут

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

21:24 На Львовщине синоптики предупреждают об опасных явлениях завтра

21:09 Украина может учить Африку истреблять "вагнеровцев", — Зеленский

21:00 Отключение света — графики ограничения на Одесчине на завтра

20:53 Зеленский на Саммите "Зерно из Украины" — о чем говорил

20:23 Мокрый снег и гололедица — к какой погоде готовиться завтра

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК