Відключення світла в Одесі завтра, 24 листопада

Відключення світла — графіки обмеження на Одещині на завтра
У неділю, 24 листопада, в Одеській області передбачено стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Споживачів розділять на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.
Про це у суботу, 23 листопада, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 24 листопада
У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.
1 група: світло буде цілий день.
2 група: світло буде цілий день.
3 група: з 14:00 до 16:00.
4 група: світло буде цілий день.
5 група: з 15:00 до 19:00.
6 група: світло буде цілий день.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, попри воєнний стан деякі категорії споживачів електроенергії можуть скористатися правом на тимчасове припинення нарахувань за ці послуги. Також ми писали, що тим, у кого виникла заборгованість, не варто зволікати та спробувати якомога швидше погасити її.
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