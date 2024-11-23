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Відключення світла — графіки обмеження на Одещині на завтра

23 листопада 2024 21:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі завтра, 24 листопада
В будинку немає світла. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 24 листопада, в Одеській області передбачено стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Споживачів розділять на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у суботу, 23 листопада, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 24 листопада

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: світло буде цілий день.
3 група: з 14:00 до 16:00.
4 група: світло буде цілий день.
5 група: з 15:00 до 19:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, попри воєнний стан деякі категорії споживачів електроенергії можуть скористатися правом на тимчасове припинення нарахувань за ці послуги. Також ми писали, що тим, у кого виникла заборгованість, не варто зволікати та спробувати якомога швидше погасити її.

Одеса Одеська область Укренерго Одеська ОДА Новини Одеси ДТЕК

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