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Отключение света — кто из одесситов будет сегодня без электроснабжения

22 июня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ряд улиц в Одессе остался без света
Лампочка не светит. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 22 июня, у некоторых одесситов, являющихся абонентами южной распределительной электросети, не будет света. Энергетики проводят ремонтные работы и планируют вернуть электроснабжение горожанам до 17:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • ул. Бернардация, 8,
  • ул. Давида Бурлюка (Гаршина), 1-18,
  • ул. Дачно, 3-10,
  • ул. Китобойная, 77,
  • ул. Костанди, 3-25,
  • ул. Хрустальная, 1-12,
  • ул. Куприна, 9,
  • ул. Львовская, 1-28,
  • ул. Ралли (Ляпидовского), 3-16,
  • ул. Толбухина, 1-34,
  • ул. Цветочная, 1-87,
  • Фонтанская дорога, 54-171,
  • пер. 1-й Дачный, 4-12,
  • пер. 1-й Хрустальный, 4б, 8б,
  • пер. 1-й Украинский, 1-11,
  • пер. 2-й Костанди, 1-15,
  • пер. 2-й Украинский, 1, 2,
  • пер. 3-й Костанди, 1-11,
  • пер. Ванная, 8-23,
  • пер. Сони Делоне, 3-22,
  • пер. Дачный, 8а,
  • пер. Хрустальный, 5-10,
  • пер. Летний, 1-5,
  • пер. Приморская, 1-3.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Мы писали, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть поколения совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Также из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

Одесса
ремонт
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
ДТЭК
отключения света
свет

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