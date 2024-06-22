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Відключення світла — хто з одеситів буде сьогодні без електропостачання

22 червня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Низка вулиць в Одесі залишилась без світла
Лампочка не світить. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 22 червня, у декого з одеситів, які є абонентами південної розподільчої електромережі, не буде світла. Енергетики проводять ремонтні роботи та планують повернути електропостачання містянам до 17:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ: 

  • вул. Бернардацці, 8,
  • вул. Давида  Бурлюка (Гаршина), 1-18,
  • вул. Дачна, 3-10,
  • вул. Китобійна, 77,
  • вул. Костанді, 3-25,
  • вул. Кришталева, 1-12,
  • вул. Купріна, 9,
  • вул. Львівська, 1-28,  
  • вул. Раллі (Ляпідєвського), 3-16,
  • вул. Толбухіна, 1-34,
  • вул. Квіткова, 1-87,
  • Фонтанська дорога, 54-171,
  • пров. 1-й Дачний, 4-12,
  • пров. 1-й Кришталевий, 4б, 8б,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді, 1-15,
  • пров. 2-й Український, 1, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 1-11,
  • пров. Ванний, 8-23,
  • пров. Соні Делоне, 3-22,
  • пров. Дачний, 8а,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. Літній, 1-5,
  • пров. Приморський, 1-3. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Ми писали, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Також через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

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Новини Одеси
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