Отключение света: кому из одесситов следует запастись свечами

Отключение света. Фото: google

Сегодня, 4 августа, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 18:00

ул. Макаренко, 39 (работы до 16:00) ,

, ул. Академика Панкратовой, 1-31 А, 2-14,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10 Б, 13-55, 38/1-58,

ул. Степная, 1-31, 2-22,

ул. Хуторская, 15-71,26-40

Где не будет света до 19:00

просп. Небесной сотни, 6, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 32,

ул. Одесская, 4, 5,

просп. Свободы, 32, 36,

ул. Школьный аэродром, 1, 2.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине снизилась производительность атомных станций из-за планового ремонта одного из ядерных блоков. В связи с этим украинцев просят экономить электроэнергию.