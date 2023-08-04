Відключення світла: кому з одеситів слід запастись свічками
4 серпня 2023 12:30
Відключення світла. Фото: google
Сьогодні, 4 серпня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Де не буде світла до 18:00
- вул. Макаренка, 39 (роботи до 16:00),
- вул. Академіка Панкратової, 1 -31 А, 2-14,
- вул. Володимира Хавкіна, 1-31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10 Б, 13-55, 38/1-58,
- вул. Степова, 1-31, 2-22,
- вул. Хутірська, 15-71,26-40
Де не буде світла до 19:00
- просп. Небесної сотні, 6, 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 32,
- вул. Одеська, 4, 5,
- просп. Свободи, 32, 36,
- вул. Шкільний аеродром, 1, 2.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.