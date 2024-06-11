Графики отключений света в Одесской области на среду, 12 июня - ДТЭК

В Одесской области будут действовать почасовые отключения света 12 июня. Иллюстративное фото: Freepik

В Одесской области в среду, 12 июня, прогнозируются почасовые отключения электроэнергии с 15:00 до 23:00. Потребители должны быть разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.

на графике. Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.

на графике. Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситы призывают не включать все мощные приборы одновременно.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-боту в Viber;

чат-боту в Telegram;

частные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, что в Одесской области действуют графики отключения света из-за тяжелого состояния энергосистемы Украины. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.