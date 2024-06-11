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Відключення світла  на Одещині — енергетики дали графіки на середу

11 червня 2024 23:42
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Графіки відлкючень світла на Одещині на середу, 12 червня - ДТЕК
В Одеській області діятимуть погодинні відключення світла 12 червня. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області у середу, 12 червня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії з 15:00 до 23:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса на 12 червня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса на 12 червня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.

Відключення світла Одеса на 12 червня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса на 12 червня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня єлектроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса на 12 червня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса на 12 червня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що в Одеській області діють графіки відключення світла через важкий стан енергосистеми України. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

Новини Одеси
ДТЕК
енергетика
Укренерго
відключення світла
світло
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання

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