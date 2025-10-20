Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отключения света в Одессе — адреса улиц

Отключения света в Одессе — адреса улиц

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 09:50
обновлено: 10:09
20 октября в Одессе плановые перебои с электроснабжением и ограничения для бизнеса
Энергетики проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 20 октября, в Одессе ожидаются временные перебои с электроснабжением в связи с плановыми ремонтными работами. Кроме того, в регионе с 06:00 до 22:00 действуют ограничения для бизнеса. Энергетики работают, чтобы оперативно ликвидировать неисправности и восстановить электроснабжение.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 6-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Боровского Николая, 1/17/КОРП.2,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Викандера и Ларсена, 98-187Б,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Домбровская, 1-32,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Петра Ивахненко, 9, 63, 71-90А,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Лиманная, 2а-26/корп.2,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Лузановская, 2/корп.4-30,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Южная, 8,
  • Наклонная, 1-59в, 174,
  • Профессора Коровицкого, 1-151,
  • Светлая, 1-14,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Черноморского Казачества, 98-118, 167-173/корп.1,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская, 74,76, 91-119,
  • Штилева, 2-118,/а,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Балтская, 153,
  • дорога Николаевская, 65, 130А/корп.3-221,
  • дорога Южная, 1-73,
  • переулок 11-й Черноморский, 1-28,
  • переулок 12-й Черноморский, 1-30ґ,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Лузановский, 10,12,14,
  • переулок 1-й Пересыпский, 1-19,
  • переулок 1-й Первомайский, 4-29,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 2-й Первомайский, 3-40а,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • переулок 9-й Черноморский, 2,4,4/2,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Станишевской Марии, 1А-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-19,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 17:00 — 20:00.

Центральный РЭС:

  • Афанасьева Геннадия, 2 - 34,
  • Балковская, 30-42,
  • М. Болтенко, 17-43,
  • Дерибасовская, 11-19,
  • Европейская, 17,
  • Преображенская, 40,42,
  • Н. Строкатой, 37, 39, 40,
  • пл. Соборная, 1,
  • переулок Высокий, 2, 4, 6, 7, 11, 12/14, 20,
  • переулок Крыжановского Даниила, 8А,
  • переулок И. Луценко, 12,
  • переулок Л. Осыки, 6,8.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • просп. Небесной Сотни, 37/1.

Работы до 17:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как изменятся цены на газ для одесситов в ноябре. А также мы писали о том, какие изменения по оплате коммунальных ждут киевлян в следующем месяце.

</</</

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации