20 жовтня в Одесі планові перебої з електропостачанням та обмеження для бізнесу

Енергетики перевіряють обладнання.

Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Крім того, в регіоні з 06:00 до 22:00 діють обмеження для бізнесу. Енергетики працюють, щоб оперативно ліквідувати несправності та відновити електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська, 1,

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 6-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Боровського Миколи, 1/17/КОРП.2,

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Вікандера і Ларсена, 98-187Б,

Глаубермана, 2-17, 164,

Домбровська, 1-32,

Донецька, 1/1-25,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Лиманна, 2а-26/корп.2,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Лузанівська, 2/корп.4-30,

Луценка Івана, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Південна, 8,

Похила, 1-59в,174,

Професора Коровицького, 1-151,

Світла, 1-14,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Чайкова, 1-71,

Чорноморського Козацтва, 98-118, 167-173/корп.1,

Шептицького, 1,3,5,

Шполянська, 74,76, 91-119,

.Штильова, 2-118,/а,

С. Ядова, 58,

дорога Балтська, 153,

дорога Миколаївська, 65, 130А/корп.3-221,

дорога Південна, 1-73,

пров. 11-й Чорноморський, 1-28,

пров. 12-й Чорноморський, 1-30ґ,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Лузанівський, 10,12,14,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. 1-й Першотравневий, 4-29,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 2-й Першотравневий, 3-40а,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

пров. 9-й Чорноморський, 2,4,4/2,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-19,

пров. Шебелинський, 1-16,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

Афанасьєва Геннадія, 2 - 34,

Балківська, 30-42,

М. Болтенка, 17-43,

Дерибасівська, 11-19,

Європейська, 17,

Преображенська, 40,42,

Н. Строкатої, 37, 39, 40,

пл. Соборна, 1,

пров. Високий, 2, 4, 6, 7, 11, 12/14, 20,

пров. Крижанівського Данила, 8А,

пров. І. Луценка, 12,

пров. Л. Осики, 6,8.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

просп. Небесної Сотні, 37/1.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

