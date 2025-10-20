Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — адреси вулиць

Відключення світла в Одесі — адреси вулиць

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:50
Оновлено: 10:09
20 жовтня в Одесі планові перебої з електропостачанням та обмеження для бізнесу
Енергетики перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі очікуються тимчасові перебої з електропостачанням у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Крім того, в регіоні з 06:00 до 22:00 діють обмеження для бізнесу. Енергетики працюють, щоб оперативно ліквідувати несправності та відновити електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Пересипська, 1,
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 6-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • Авангардна, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Боровського Миколи, 1/17/КОРП.2,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Вікандера і Ларсена, 98-187Б,
  • Глаубермана, 2-17, 164,
  • Домбровська, 1-32,
  • Донецька, 1/1-25,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 9, 63, 71-90А,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Лиманна, 2а-26/корп.2,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Лузанівська, 2/корп.4-30,
  • Луценка Івана, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової, 1-129,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Південна, 8,
  • Похила, 1-59в,174,
  • Професора Коровицького, 1-151,
  • Світла, 1-14,
  • Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Чайкова, 1-71,
  • Чорноморського Козацтва, 98-118, 167-173/корп.1,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Шполянська, 74,76, 91-119,
  • .Штильова, 2-118,/а,
  • С. Ядова, 58,
  • дорога Балтська, 153,
  • дорога Миколаївська, 65, 130А/корп.3-221,
  • дорога Південна, 1-73,
  • пров. 11-й Чорноморський, 1-28,
  • пров. 12-й Чорноморський, 1-30ґ,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Лузанівський, 10,12,14,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. 1-й Першотравневий, 4-29,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 2-й Першотравневий, 3-40а,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
  • пров. 9-й Чорноморський, 2,4,4/2,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • пров. Станішевської Марії, 1А-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-19,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23. 

Роботи до 17:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Афанасьєва Геннадія, 2 - 34,
  • Балківська, 30-42,
  • М. Болтенка, 17-43,
  • Дерибасівська, 11-19,
  • Європейська, 17,
  • Преображенська, 40,42,
  • Н. Строкатої, 37, 39, 40,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. Високий, 2, 4, 6, 7, 11, 12/14, 20,
  • пров. Крижанівського Данила, 8А,
  • пров. І. Луценка, 12,
  • пров. Л. Осики, 6,8. 

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • просп. Небесної Сотні, 37/1.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміняться ціни на газ для одеситів у листопаді. А також ми писали про те, які зміни по оплаті комунальних чекають на киян у наступному місяці.

</</</

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації