Отключение света в Одессе 2 октября: плановые рестрикты отсутствуют

Энергетики продолжают устранять последствия ракетных и дроновых атак. По официальной информации, 2 октября в Одессе не предусматриваются плановые отключения электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии всё ещё остаётся высоким. По состоянию на утро оно ниже, чем в предыдущий рабочий день, на 1,7%. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что изменится в оплате коммунальных с 1 октября. Также мы писали, сколько будет стоить вывоз мусора в Одессе с 1 октября.