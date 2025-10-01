Відключення світла в Одесі 2 жовтня: планові рестрикти відсутні

Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують усувати наслідки ракетних та дронових атак. За офіційною інформацією, 2 жовтня в Одесі не передбачаються планові відключення електроенергії.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії ще залишається високим. Станом на ранок воно нижче ніж попереднього робочого дня на 1,7%. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що зміниться в оплаті комунальних з 1 жовтня. Також ми писали, скільки буде коштувати вивіз сміття в Одесі з 1 жовтня.

