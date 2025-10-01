Відключення світла в Одесі 2 жовтня: планові рестрикти відсутні

Відключення світла в Одесі — чи будуть діяти графіки завтра
Енергетики продовжують усувати наслідки ракетних та дронових атак. За офіційною інформацією, 2 жовтня в Одесі не передбачаються планові відключення електроенергії.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії ще залишається високим. Станом на ранок воно нижче ніж попереднього робочого дня на 1,7%. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що зміниться в оплаті комунальних з 1 жовтня. Також ми писали, скільки буде коштувати вивіз сміття в Одесі з 1 жовтня.
Читайте Новини.LIVE!