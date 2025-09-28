Тарифи на вивіз сміття в Одесі на жовтень 2025 року — чого очікувати

Пакет зі сміттям. Фото ілюстративне: freepik

У жовтні одесити не побачать нових сум у платіжках за вивіз сміття. Ціни залишаються такими ж, як і раніше, але залежать від району та компанії, яка обслуговує територію. Втім, експерти попереджають — спокій може бути недовгим.

Новини.LIVE розповідають, скільки платитимуть одесити за вивіз сміття з 1 жовтня.

Хто надає послуги з вивезення сміття в Одесі

Мешканці Одеси й надалі сплачуватимуть за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Рішення про підвищення не ухвалювалося, і станом на серпень 2025 року вартість залишається незмінною.

Послуги у місті надають чотири компанії. У Приморському районі сміття вивозить "ТВ-Серрус", у Київському — "Кліар-Сіті", у Суворовському — "Еко-Ренесанс", а у Хаджибейському — КП "Одескомунтранс".

Тариф на вивіз сміття в Одесі

Тарифи різняться залежно від житла. Так, "Еко-Ренесанс" бере 35,49 грн у багатоповерхівках і 61,26 грн у приватному секторі. "Кліар-Сіті" встановив ціни 33,99 грн та 58,68 грн відповідно. У "ТВ-Серрус" це 34,80 грн і 60,07 грн, а в "Одескомунтранс" — 34,13 грн та 58,89 грн.

Усі тарифи затверджені місцевою владою. Наразі жодних змін не планують, проте у випадку зростання витрат підприємства можуть ініціювати перегляд цін уже найближчим часом.

Нагадаємо, у жовтні мешканці Одеси продовжать сплачувати за газ за старими тарифами. Також ми писали, що ціни на тепло для одеситів у жовтні залишаться без змін.