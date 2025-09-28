Видео
Главная Одесса Тарифы на вывоз мусора — удивят ли платежки одесситов в октябре

Тарифы на вывоз мусора — удивят ли платежки одесситов в октябре

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 19:25
Тарифы на вывоз мусора в Одессе на октябрь 2025 года - чего ожидать
Пакет с мусором. Фото иллюстративное: freepik

В октябре одесситы не увидят новых сумм в платежках за вывоз мусора. Цены остаются такими же, как и раньше, но зависят от района и компании, которая обслуживает территорию. Впрочем, эксперты предупреждают — спокойствие может быть недолгим.

Новини.LIVE рассказывают, сколько будут платить одесситы за вывоз мусора с 1 октября.

Кто предоставляет услуги по вывозу мусора в Одессе

Жители Одессы и в дальнейшем будут платить за вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Решение о повышении не принималось, и по состоянию на август 2025 года стоимость остается неизменной.

Услуги в городе предоставляют четыре компании. В Приморском районе мусор вывозит "ТВ-Серрус", в Киевском — "Клиар-Сити", в Суворовском — "Эко-Ренессанс", а в Хаджибейском — КП "Одескомунтранс".

Тариф на вывоз мусора в Одессе

Тарифы различаются в зависимости от жилья. Так, "Эко-Ренессанс" берет 35,49 грн в многоэтажках и 61,26 грн в частном секторе. "Клиар-Сити" установил цены 33,99 грн и 58,68 грн соответственно. У "ТВ-Серрус" это 34,80 грн и 60,07 грн, а у "Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.

Все тарифы утверждены местными властями. Сейчас никаких изменений не планируют, однако в случае роста расходов предприятия могут инициировать пересмотр цен уже в ближайшее время.

Напомним, в октябре жители Одессы продолжат платить за газ по старым тарифам. Также мы писали, что цены на тепло для одесситов в октябре останутся без изменений.

тарифы Одесса мусор Одесская область Новости Одессы цены
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
