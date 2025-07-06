Свет в Одессе 7 июля - будут ли отключения - в Одессе

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинские энергетики ежедневно работают, чтобы восстановить энергосистему, которая пострадала в результате российских атак. Но несмотря на это, на 7 июля ситуация в Одессе будет стабильна и графики отключения света вводить не будут.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики света

В ДТЭК говорят, что, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, с 1 июля 2025 года номинальное напряжение в Украине составляет 230 вольт. Также мы писали, как передать данные счетчика света.