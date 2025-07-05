Графік відключень світла в Одесі на 6 липня

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри важку ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів, 6 липня одесити можуть бути спокійні — світло залишиться. Графіки відключень не вводитимуть.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки світла

У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відключили світло через ремонтні роботи на мережах. Окрім цього, частина Одеси та приміські села сьогодні весь день були без водопостачання через аварію.