Графік відключень світла в Одесі на 6 липня

Графіки світла в Одесі на неділю — яка ситуація
Попри важку ситуацію в енергосистемі після останніх обстрілів, 6 липня одесити можуть бути спокійні — світло залишиться. Графіки відключень не вводитимуть.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки світла
У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- з чат-бота у Telegram;
- з приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі відключили світло через ремонтні роботи на мережах. Окрім цього, частина Одеси та приміські села сьогодні весь день були без водопостачання через аварію.
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