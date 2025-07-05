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Главная Одесса Графики света в Одессе на воскресенье — какая ситуация

Графики света в Одессе на воскресенье — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 20:29
График отключений света в Одессе на 6 июля
Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на тяжелую ситуацию в энергосистеме после последних обстрелов, 6 июля одесситы могут быть спокойны — свет останется. Графики отключений вводить не будут.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики света

В ДТЭК говорят, что, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • с чат-бота в Telegram;
  • из личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня в Одессе отключили свет из-за ремонтных работ на сетях. Кроме этого, часть Одессы и пригородные села сегодня весь день были без водоснабжения из-за аварии.

Одесса Укрэнерго Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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