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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — чи будуть завтра графіки

Відключення світла в Одесі — чи будуть завтра графіки

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 20:29
Світло в Одесі 7 липня — чи будуть відключення
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські енергетики щодня працюють, щоб відновити енергосистему, яка постраждала унаслідок російських атак. Але, попри це, на 7 липня ситуація в Одесі буде стабільна і графіки відключення світла вводити не будуть. 

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки світла

У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року номінальна напруга в Україні становить 230 вольтів. Також ми писали, як передати дані лічильника світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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