Світло в Одесі 7 липня — чи будуть відключення

Відключення світла в Одесі — чи будуть завтра графіки
Українські енергетики щодня працюють, щоб відновити енергосистему, яка постраждала унаслідок російських атак. Але, попри це, на 7 липня ситуація в Одесі буде стабільна і графіки відключення світла вводити не будуть.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки світла
У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року номінальна напруга в Україні становить 230 вольтів. Також ми писали, як передати дані лічильника світла.
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