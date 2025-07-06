Світло в Одесі 7 липня — чи будуть відключення

Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українські енергетики щодня працюють, щоб відновити енергосистему, яка постраждала унаслідок російських атак. Але, попри це, на 7 липня ситуація в Одесі буде стабільна і графіки відключення світла вводити не будуть.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки світла

У ДТЕК кажуть, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року номінальна напруга в Україні становить 230 вольтів. Також ми писали, як передати дані лічильника світла.