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Отключение света в Одессе — введут ли завтра графики

30 марта 2025 20:54
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 31 марта: что известно
Одесский Пассаж без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ситуация в энергосистеме Украины до сих пор остается сложной из-за последнего обстрела региона со стороны РФ. Однако на 31 марта жителям Одессы пока не прогнозируют почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Как избежать перегрузки электросетей

Энергетики призывают экономить электроэнергию, поскольку ситуация может измениться. Чтобы избежать перегрузок сети и дальнейших отключений, жителям рекомендуют:

  • не включать одновременно мощные электроприборы
  • пользоваться энергосберегающими лампами
  • по возможности уменьшить использование электрообогревателей.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в апреле в Одессе будут работать автобусы, приспособленные для перевозки лиц с инвалидностью. Также мы писали, что одесситам, которые являются абонентами мобильных операторов Киевстар, Vodafone и lifecell — придется платить больше за некоторые тарифы.

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