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Отключения света в Одессе — графики и ремонтные работы на среду

27 ноября 2024 09:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе сегодня, 27 ноября
В квартире нет света. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 27 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Потребителей разделили на шесть групп, у каждой из которых будет свой график. Это обеспечит поочередность света всем жителям региона. Кроме того, по некоторым адресам света не будет из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на среду

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
2 группа: отключение с 18:00 до 20:00.
3 группа: отключение с 09:00 до 13:00.
4 группа: свет будет целый день.
5 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Плановые отключения

Южный РЭС:

  • Левитана, 34, 69-79;
  • Люстдорфская дорога, 144/6.

Работы до 15:00.

  • Зеленая Балка, 58,73,114;
  • просп. Свободы, 40-80;
  • Зеленая горка, 28;
  • Крутоярская, 8, 25, 28, 39;
  • Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а;
  • Солнечная, 7;
  • Игоря Иванова, 2-14;
  • переулок Каберне, 4;
  • Сухолиманная, 3/33, 29, 49, 51;
  • Родниковая, 1-17.

Работы до 20:00.

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная;
  • Дубовая Роща;
  • Цветочная;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 88-104, 195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дорога Фонтанская, 100/37,40;
  • переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29, 43;
  • переулок Янтарный;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушко), 11/1.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Иоганна Гена (Бажана);
  • Богуна;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского);
  • Композитора Лятошинского (Перепечка);
  • Малишевского (Гастело);
  • Гранатная;
  • Дальницкая, 1,2;
  • Днестровская, 20-28;
  • Цветочная;
  • Апрельская;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Граница;
  • О. Косяченко;
  • Кустанайская, 7-54;
  • Самолетная;
  • Фруктовая (Марата), 1-52;
  • Ивана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-152;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Александра Блока, 1-63;
  • Платанова;
  • Путевой, 1, 1/корп.2;
  • Радостная, 114,116;
  • Ризовская, 25-38;
  • С. Рихтера;
  • Сельская;
  • Г.Михайленко (Спартаковская);
  • Текстильщиков, 1-14;
  • Т. Тесс, 1-60;
  • Тенистая, 9/корп.12;
  • Туристская, 7-19;
  • Ференца Листа;
  • Фруктовая;
  • Шефская;
  • переулок 1-й, 2-й, Сиреневый;
  • переулок Гранатный;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5,7,9;
  • переулок Кордонный, 1-35;
  • переулок Короткий, 2,3,4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова);
  • переулок Малиновский,7;
  • переулок Мостовой, 1,2,2/корп.1, 2б, 4;
  • переулок Парашютный, 1, 1б;
  • переулок К.Пигрова (Спартаковский);
  • переулок Туристский, 2-12б;
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Ранее мы сообщали, когда, по мнению эксперта, в Украине будут отменены стабилизационные отключения. Также мы писали о новых тарифах на электроэнергию для украинцев и о том, когда они начнут действовать.

Одесса Одесская область отключения света свет графики отключений света

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