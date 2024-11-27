Відключення світла в Одесі сьогодні, 27 листопада

У квартирі немає світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, в кожної з яких буде свій графік. Це забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону. Крім того, за деякими адресами світла не буде через планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графік відключень світла на середу

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00.

2 група: відключення з 18:00 до 20:00.

3 група: відключення з 09:00 до 13:00.

4 група: світло буде цілий день.

5 група: відключення з 12:00 до 16:00.

6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові відключення

Південний РЕМ:

Левітана, 34, 69-79;

Люстдорфська дорога, 144/6.

Роботи до 15:00.

Зелена Балка, 58,73,114;

просп. Свободи, 40-80;

Зелена гірка, 28;

Крутоярська, 8, 25,28, 39;

Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14,17а;

Сонячна, 7;

Ігоря Іванова, 2-14;

провулок Каберне, 4;

Сухолиманна, 3/33, 29, 49, 51;

Джерельна, 1-17.

Роботи до 20:00.

Абрикосова, 4-105а;

Дачна;

Дубовий Гай;

Квіткова;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40;

Рибальська, 20;

Рівності, 88-104, 195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дорога Фонтанська, 100/37,40;

провулок 1-й Рівності, 90, 86,197;

провулок Абрикосовий, 1-29, 43;

провулок Янтарний;

просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушка), 11/1.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Йоганна Гена (Бажана);

Богуна;

Композитора Вербицького (О. Вронського);

Композитора Лятошинського (Перепечка);

Малішевського (Гастело);

Гранатна;

Дальницька, 1,2;

Дністровська, 20-28;

Квіткова;

Квітнева;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренка);

Кордонна;

О. Косяченка;

Кустанайська, 7-54;

Літакова;

Фруктова (Марата), 1-52;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1- 27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Олександра Блока, 1-63;

Платанова;

Путьова, 1, 1/корп.2;

Радісна, 114,116;

Різовська, 25-38;

С. Ріхтера;

Сільська;

Г.Михайленко (Спартаківська);

Текстильників, 1-14;

Т. Тесс, 1-60;

Тіниста, 9/корп.12;

Туристська, 7-19;

Ференца Ліста;

Фруктова;

Шефська;

провулок 1-й,2-й, Бузковий;

провулок Гранатний;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5,7,9;

провулок Кордонний, 1-35;

провулок Короткий, 2,3,4;

Ольги Благовидової (Кострова);

провулок Малиновський,7;

провулок Мостовий, 1,2,2/корп.1, 2б, 4;

провулок Парашутний, 1, 1б;

провулок К.Пігрова (Спартаківський);

провулок Туристський, 2 -12б;

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Раніше ми повідомляли, коли, на думку експерта, в Україні скасують стабілізаційні відключення. Також ми писали про нові тарифи на електроенергію для українців і про, те, коли вони почнуть діяти.