Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі — графіки й ремонтні роботи на середу arrow

Відключення світла в Одесі — графіки й ремонтні роботи на середу

27 листопада 2024 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 27 листопада
У квартирі немає світла. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 27 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, в кожної з яких буде свій графік. Це забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону. Крім того, за деякими адресами світла не буде через планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:
Графіки обмеження на Одещині — коли чекати світло завтра - фото 1
Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на середу

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00.
2 група: відключення з 18:00 до 20:00.
3 група: відключення з 09:00 до 13:00.
4 група: світло буде цілий день.
5 група: відключення з 12:00 до 16:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Планові відключення

Південний РЕМ:

  • Левітана, 34, 69-79; 
  • Люстдорфська дорога, 144/6. 

Роботи до 15:00.

  • Зелена Балка, 58,73,114;
  • просп. Свободи, 40-80; 
  • Зелена гірка, 28; 
  • Крутоярська, 8, 25,28, 39; 
  • Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14,17а; 
  • Сонячна, 7; 
  • Ігоря Іванова, 2-14; 
  • провулок Каберне, 4; 
  • Сухолиманна,  3/33, 29, 49, 51; 
  • Джерельна, 1-17.

Роботи до 20:00.

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Дачна; 
  • Дубовий Гай; 
  • Квіткова; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 88-104, 195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34;
  • дорога Фонтанська, 100/37,40; 
  • провулок 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29, 43; 
  • провулок Янтарний; 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (просп. Ак. Глушка), 11/1.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Йоганна Гена (Бажана); 
  • Богуна; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського); 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка); 
  • Малішевського (Гастело); 
  • Гранатна; 
  • Дальницька, 1,2;
  • Дністровська, 20-28;  
  • Квіткова; 
  • Квітнева; 
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ближні Млини (Кондренка); 
  • Кордонна;
  • О. Косяченка; 
  • Кустанайська, 7-54; 
  • Літакова; 
  • Фруктова (Марата), 1-52; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54; 
  • О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-152; 
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1- 27а;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Олександра Блока, 1-63; 
  • Платанова; 
  • Путьова, 1, 1/корп.2; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Різовська, 25-38; 
  • С. Ріхтера; 
  • Сільська;
  • Г.Михайленко (Спартаківська); 
  • Текстильників, 1-14; 
  • Т. Тесс, 1-60; 
  • Тіниста, 9/корп.12; 
  • Туристська, 7-19; 
  • Ференца Ліста; 
  • Фруктова; 
  • Шефська; 
  • провулок 1-й,2-й, Бузковий; 
  • провулок Гранатний; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5,7,9; 
  • провулок Кордонний, 1-35; 
  • провулок Короткий, 2,3,4; 
  • Ольги Благовидової (Кострова); 
  • провулок Малиновський,7; 
  • провулок Мостовий, 1,2,2/корп.1, 2б, 4; 
  • провулок Парашутний, 1, 1б; 
  • провулок К.Пігрова (Спартаківський); 
  • провулок Туристський, 2 -12б; 
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Раніше ми повідомляли, коли, на думку експерта, в Україні скасують стабілізаційні відключення. Також ми писали про нові тарифи на електроенергію для українців і про, те, коли вони почнуть діяти.  

Одеса Одеська область відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:41 Повітряні сили повідомили, скільки цілей вдалося збити цієї ночі

09:25 Чи потрібен антивірус на Android-смартфонах у 2024 році

09:25 Окупанти обстріляли Харківщину різною зброєю — деталі від ОВА

09:23 Відключення світла в Одесі — графіки й ремонтні роботи на середу

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

08:57 З Харківщини евакуюють людей — яка ситуація в регіоні

08:49 Австрія готова прийняти нових біженців з України

08:45 Показники електролічильника — коли та як передавати дані

08:32 Байден просить у Конгресу 24 млрд доларів для України, — ЗМІ

08:30 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня 2024 року

09:41 Повітряні сили повідомили, скільки цілей вдалося збити цієї ночі

09:25 Чи потрібен антивірус на Android-смартфонах у 2024 році

09:25 Окупанти обстріляли Харківщину різною зброєю — деталі від ОВА

09:23 Відключення світла в Одесі — графіки й ремонтні роботи на середу

08:57 З Харківщини евакуюють людей — яка ситуація в регіоні

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

08:49 Австрія готова прийняти нових біженців з України

08:45 Показники електролічильника — коли та як передавати дані

08:32 Байден просить у Конгресу 24 млрд доларів для України, — ЗМІ

08:30 Хто з чоловіків зможе виїхати з України з 1 грудня 2024 року

08:30 Оновлення в Армія+ — військовим спростили процес переведення

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК