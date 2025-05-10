Графики отключения света на воскресенье в Одессе и области

Отключения света в Одессе — графики на воскресенье
Энергетики продолжают чинить объекты, поврежденные в результате российских атак. Восстановительные работы продолжаются в разных областях. Однако в воскресенье, 11 мая, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы сообщали, что будет с ценами на электричество в июне. Также мы писали, что в Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ.
Читайте Новини.LIVE!