Графики отключения света на воскресенье в Одессе и области

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают чинить объекты, поврежденные в результате российских атак. Восстановительные работы продолжаются в разных областях. Однако в воскресенье, 11 мая, в Одессе и области пока не предусматривают почасовых отключений электроэнергии для населения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что будет с ценами на электричество в июне. Также мы писали, что в Одессе завершается капитальный ремонт жилого дома, который трижды подвергался ударам от армии РФ.