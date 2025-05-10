Графіки відключення світла на неділю в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — графіки на неділю
Енергетики продовжують лагодити об'єкти, пошкоджені внаслідок російських атак. Відновлювальні роботи тривають у різних областях. Проте у неділю, 11 травня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми повідомляли, що буде з цінами на електрику в червні. Також ми писали, що в Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ.
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