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Відключення світла в Одесі — графіки на неділю

Ua en ru
Дата публікації: 10 травня 2025 20:40
Графіки відключення світла на неділю в Одесі та області
Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують лагодити об'єкти, пошкоджені внаслідок російських атак. Відновлювальні роботи тривають у різних областях. Проте у неділю, 11 травня, в Одесі та області поки не передбачають погодинних відключень електроенергії для населення.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що буде з цінами на електрику в червні. Також ми писали, що в Одесі завершується капітальний ремонт житлового будинку, який тричі зазнавав ударів від армії РФ.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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