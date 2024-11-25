Отключение света в Одессе сегодня, 25 ноября

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 25 ноября, в Одессе будут действовать отключения света из-за повреждения энергообъектов во время последнего массированного российского удара. Потребителей разделили на шесть групп. Это обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.

2 группа: отключение с 19:00 до 21:00.

3 группа: отключение с 14:00 до 16:00.

4 группа: отключение с 15:00 до 17:00.

5 группа: свет будет целый день.

6 группа: отключение с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, как изменятся цены на свет и газ с 1 декабря. Также мы сообщали, как военному оформить льготы на оплату коммуналки.