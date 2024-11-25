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Відключення світла в Одесі — графіки на понеділок

25 листопада 2024 09:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 25 листопада
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 25 листопада, в Одесі діятимуть відключення світла через пошкодження енергообʼєктів під час останнього масованого російського удару. Споживачів поділили на шість груп. Це забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на понеділок

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: відключення з 19:00 до 21:00.
3 група: відключення з 14:00 до 16:00.
4 група: відключення з 15:00 до 17:00.
5 група: світло буде цілий день.
6 група: відключення з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, як зміняться ціни на світло і газ з 1 грудня. Також ми повідомляли, як військовому оформити пільги на оплату комуналки.

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