Отключение света в Одессе завтра, 27 ноября

Человек читает при свече. Фото: Новини.LIVE

В среду, 26 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключения света. Чтобы обеспечить поочередность подачи электричества всем потребителям, их разделили на шесть групп.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:

Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на вторник

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключение с 8:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

2 группа: отключение с 18:00 до 20:00.

3 группа: отключение с 9:00 до 13:00.

4 группа: свет будет целый день.

5 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине стремительно растет потребление электроэнергии. Это связано с понижением температуры воздуха. Также профильная комиссия посмотрела тарифы на свет для населения.