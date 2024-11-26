Відключення світла в Одесі завтра, 27 листопада

Чоловік читає при свічці. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Щоби забезпечити почерговість подання електрики всім споживачам, їх поділили на шість груп.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на вівторок

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00.

2 група: відключення з 18:00 до 20:00.

3 група: відключення з 09:00 до 13:00.

4 група: світло буде цілий день.

5 група: відключення з 12:00 до 16:00.

6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає споживання електроенергії. Це пов'язано зі зниженням температури повітря. Також профільна комісія переглянула тарифи на світло для населення.