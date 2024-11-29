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Отключения света в Одессе — графики на субботу

29 ноября 2024 19:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе завтра, 30 ноября
Девушка со свечой. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В субботу, 30 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделили на шесть групп, чтобы обеспечить поочередность подачи электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики отключения света. Фото: ДТЭК

Графики отключения света на субботу

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключение с 00:00 до 01:00, с 15:00 до 19:00.
2 группа: отключение с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
3 группа: отключение с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.
4 группа: отключение с 12:00 до 14:00, с 19:00 до 23:00.
5 группа: отключение с 13:00 до 16:00.
6 группа: отключение с 14:00 до 07:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в правительстве сделали нелестное заявление о ситуации со светом. Также мы писали, как обезопасить бытовые приборы от скачков напряжения.

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