Відключення світла в Одесі завтра, 30 листопада

Дівчина зі свічкою. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 30 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, щоби забезпечити почерговість подання електрики.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла на суботу

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 00:00 до 01:00, з 15:00 до 19:00.

2 група: відключення з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

3 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 21:00.

4 група: відключення з 12:00 до 14:00, з 19:00 до 23:00.

5 група: відключення з 13:00 до 16:00.

6 група: відключення з 14:00 до 07:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в уряді зробили невтішну заяву щодо ситуації зі світлом. Також ми писали, як убезпечити побутові прилади від стрибків напруги.