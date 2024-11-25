Отключение света в Одессе завтра, 26 ноября

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Во вторник, 26 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные отключения света. Потребителей разделили на шесть групп, у каждой из которых будет свой график. Это обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на вторник

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.

2 группа: отключение с 14:00 до 17:00.

3 группа: отключение с 07:00 до 10:00.

4 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

5 группа: отключение с 19:00 до 22:00.

6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Ранее мы сообщали, когда можно ожидать отмены стабилизационных графиков. Также мы писали, сколько будет стоить электроэнергия для украинцев в следующем месяце.