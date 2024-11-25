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Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок

25 листопада 2024 19:06
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі завтра, 26 листопада
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У вівторок, 26 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, в кожної з яких буде свій графік. Це забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на вівторок

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: відключення з 14:00 до 17:00.
3 група: відключення з 7:00 до 10:00.
4 група: відключення з 9:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
5 група: відключення з 19:00 до 22:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Раніше ми повідомляли, коли можна очікувати скасування стабілізаційних графіків. Також ми писали, скільки коштуватиме електроенергія для українців у наступному місяці.  

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