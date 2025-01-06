Графики отключений света на 7 января в Одессе и области

Отключения света в Одессе — графики на вторник
Завтра, 7 января, в Одессе не запланированы стабилизационные отключения света. В то же время их могут возобновить, если ситуация в энергосистеме изменится. Тогда энергетики обещают заблаговременно опубликовать графики.
На данный момент ни "Укрэнерго", ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Узнать время возобновления подачи электричества можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия? ");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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