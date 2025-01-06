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Одесити залишилися без води на дві доби — адреси бюветів

6 січня 2025 14:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 6 січня — перелік адрес
Одесити залишилися без води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чимало одеситів сьогодні, 6 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Мешканцям двох вулиць відновити водопостачання обіцяють лише післязавтра. Час робіт може змінюватися залежно від їх складності.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 12:00 середи, 8 січня, води не буде за адресами:

  • Хаджибейська дорога;
  • Балтська дорога.

Крім того, сьогодні до 18:00 припинене водопостачання на вулицях:

  • Ольгіївський узвіз, частково;
  • вул. Балківська, частково;
  • вул. Скиданівська;
  • вул. Митракова;
  • вул. Старопортофранківська, частково.

Також до 16:00 не буде води на вулицях Мускатній та Архітектора Яценка. 

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї людям планують відключити воду. Також ми розповідали, чи безпечний для людей розлив олії у Південному Бузі.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:02 Гроші не потрібні – за що можна не платити пенсіонерам в Україні

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