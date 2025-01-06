Відключення води в Одесі 6 січня — перелік адрес

Одесити залишилися без води. Фото: ілюстративне/freepik

Чимало одеситів сьогодні, 6 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Мешканцям двох вулиць відновити водопостачання обіцяють лише післязавтра. Час робіт може змінюватися залежно від їх складності.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 12:00 середи, 8 січня, води не буде за адресами:

Хаджибейська дорога;

Балтська дорога.

Крім того, сьогодні до 18:00 припинене водопостачання на вулицях:

Ольгіївський узвіз, частково;

вул. Балківська, частково;

вул. Скиданівська;

вул. Митракова;

вул. Старопортофранківська, частково.

Також до 16:00 не буде води на вулицях Мускатній та Архітектора Яценка.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

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