Відключення води в Одесі 6 січня — перелік адрес

Одесити залишилися без води на дві доби — адреси бюветів
Чимало одеситів сьогодні, 6 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Мешканцям двох вулиць відновити водопостачання обіцяють лише післязавтра. Час робіт може змінюватися залежно від їх складності.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 12:00 середи, 8 січня, води не буде за адресами:
- Хаджибейська дорога;
- Балтська дорога.
Крім того, сьогодні до 18:00 припинене водопостачання на вулицях:
- Ольгіївський узвіз, частково;
- вул. Балківська, частково;
- вул. Скиданівська;
- вул. Митракова;
- вул. Старопортофранківська, частково.
Також до 16:00 не буде води на вулицях Мускатній та Архітектора Яценка.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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