Отключение воды в Одессе 6 января - перечень адресов

Одесситы остались без воды. Фото: иллюстративное/freepik

Немало одесситов сегодня, 6 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Жителям двух улиц восстановить водоснабжение обещают только послезавтра. Время работ может меняться в зависимости от их сложности.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 12:00 среды, 8 января, воды не будет по адресам:

Хаджибейская дорога;

Балтская дорога.

Кроме того, сегодня до 18:00 прекращено водоснабжение на улицах:

Ольгиевский спуск, частично;

ул. Балковская, частично;

ул. Скидановская;

ул. Митракова;

ул. Старопортофранковская, частично.

Также до 16:00 не будет воды на улицах Мускатной и Архитектора Яценко. <Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30;

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в непризнанном Приднестровье людям планируют отключить воду. Также мы рассказывали, безопасен ли для людей разлив масла в Южном Буге.