Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы остались без воды на двое суток — адреса бюветов arrow

Одесситы остались без воды на двое суток — адреса бюветов

6 января 2025 14:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 6 января - перечень адресов
Одесситы остались без воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Немало одесситов сегодня, 6 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Жителям двух улиц восстановить водоснабжение обещают только послезавтра. Время работ может меняться в зависимости от их сложности.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:
Тысячи одесситов остались без воды - когда возобновят - фото 1
Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 12:00 среды, 8 января, воды не будет по адресам:

  • Хаджибейская дорога;
  • Балтская дорога.

Кроме того, сегодня до 18:00 прекращено водоснабжение на улицах:

  • Ольгиевский спуск, частично;
  • ул. Балковская, частично;
  • ул. Скидановская;
  • ул. Митракова;
  • ул. Старопортофранковская, частично.

Также до 16:00 не будет воды на улицах Мускатной и Архитектора Яценко. <Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы 

Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:  
 
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30;

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.   

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в непризнанном Приднестровье людям планируют отключить воду. Также мы рассказывали, безопасен ли для людей разлив масла в Южном Буге.

коммунальные услуги Одесса вода отсутствие воды новости

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:53 Жилье ветеранам — Никонов призвал разработать программу от власти

14:49 Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

14:45 Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

14:53 Жилье ветеранам — Никонов призвал разработать программу от власти

14:49 Как подготовиться к НМТ-2025 по истории Украины — советы от BUKI

14:45 Первый уровень опасности — во Львове предупреждают о буре завтра

14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

14:31 Обречен на успех — сколько денег принесет биткоин в 2025 году

14:30 Надела на себя — в Киеве судили женщину за кражу одежды

14:30 Конкуренция на рынке труда Польши — кто вытесняет украинцев

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья