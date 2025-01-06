Отключение воды в Одессе 6 января - перечень адресов

Одесситы остались без воды на двое суток — адреса бюветов
Немало одесситов сегодня, 6 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Жителям двух улиц восстановить водоснабжение обещают только послезавтра. Время работ может меняться в зависимости от их сложности.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 12:00 среды, 8 января, воды не будет по адресам:
- Хаджибейская дорога;
- Балтская дорога.
Кроме того, сегодня до 18:00 прекращено водоснабжение на улицах:
- Ольгиевский спуск, частично;
- ул. Балковская, частично;
- ул. Скидановская;
- ул. Митракова;
- ул. Старопортофранковская, частично.
Также до 16:00 не будет воды на улицах Мускатной и Архитектора Яценко. <Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что на данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30;
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в непризнанном Приднестровье людям планируют отключить воду. Также мы рассказывали, безопасен ли для людей разлив масла в Южном Буге.
Читайте Новини.LIVE!