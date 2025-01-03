У Миколаєві стався масштабний розлив олії, чи є загроза для людей

У Миколаєві стався масштабний розлив олії. Фото: Держекоінспекція

Через падіння уламків російського дрона у Миколаєві стався розлив рослинної олії. Це спричинило забруднення затоки Бузького лиману та земельної ділянки на узбережжі.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу у п'ятницю, 3 січня.

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Масштаби розливу

Інцидент трапився 28 грудня. Уламок збитого безпілотника повністю зруйнував резервуар з олією, який належав фірмі "Екотранс". В результаті олія поширилася на площу майже у 8 тис. кв. м.

"В акваторії лиману спочатку виявлено пляму рослинної олії на площі 1000 кв.м із шаром товщиною до 1 см. Станом на 2 січня 2025 року площа забруднення збільшилася до 9000 кв.м, в окремих ділянках товщина шару досягла 10 см", — розповідають екологи.

У місцях забруднення екоінспектори взяли проби ґрунту та поверхневої води.

Наслідки аварії

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, для запобігання поширенню забруднення встановили спеціальні сорбуючі бонові загородження. Вже відкачали 42 тонни олії. Після завершення відкачування акваторію нейтралізують абсорбентом. Також бульдозером збирають забруднений шар ґрунту.

"Фахівці зазначають, що вагомого негативного впливу на навколишнє середовище немає, адже олія органічного походження", — наголосив мер.

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