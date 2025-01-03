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Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів

3 січня 2025 14:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стан повітря — де в Одесі найважче дихати
Де в Одесі найбрудніше повітря. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В одеському повітрі не виявили критичного перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Втім, у деяких районах міста забруднення атмосфери вище, ніж в інших. 

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів у п'ятницю, 3 січня.

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У грудні максимальні концентрації шкідливих речовин у повітрі спостерігалися: 

  • пилу та фенолу в районі вул. Балківської; 
  • оксиду вуглецю та сажі в районі Херсонського скверу;
  • діоксиду азоту на проспекті Українських Героїв; 
  • сірководню, фториду водню, формальдегіду та діоксиду сірки на вул. Чорноморського козацтва. 

Втім, заспокоюють екологи, ніде рівень забруднення не перевищив гранично допустимої норми.

Що робити у разі забруднення

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими;
  • увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;
  • утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
  • відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.

Нагадаємо, воєнні дії сприяють підвищенню рівня парникових газів у повітрі. Це спричиняє зміни клімату та руйнування природного середовища. Також ми повідомляли про можливі наслідки екологічної катастрофи у Чорному морі.

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