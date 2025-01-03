Стан повітря — де в Одесі найважче дихати

Найбільш забруднені райони Одеси — висновки екологів
В одеському повітрі не виявили критичного перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Втім, у деяких районах міста забруднення атмосфери вище, ніж в інших.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів у п'ятницю, 3 січня.
Де найбрудніше повітря
У грудні максимальні концентрації шкідливих речовин у повітрі спостерігалися:
- пилу та фенолу в районі вул. Балківської;
- оксиду вуглецю та сажі в районі Херсонського скверу;
- діоксиду азоту на проспекті Українських Героїв;
- сірководню, фториду водню, формальдегіду та діоксиду сірки на вул. Чорноморського козацтва.
Втім, заспокоюють екологи, ніде рівень забруднення не перевищив гранично допустимої норми.
Що робити у разі забруднення
- обмежити перебування на відкритому повітрі;
- тримати вікна зачиненими;
- увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;
- утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;
- відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.
Нагадаємо, воєнні дії сприяють підвищенню рівня парникових газів у повітрі. Це спричиняє зміни клімату та руйнування природного середовища. Також ми повідомляли про можливі наслідки екологічної катастрофи у Чорному морі.
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