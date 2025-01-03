Стан повітря — де в Одесі найважче дихати

Де в Одесі найбрудніше повітря. Фото: ілюстративне/freepik

В одеському повітрі не виявили критичного перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі. Втім, у деяких районах міста забруднення атмосфери вище, ніж в інших.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів у п'ятницю, 3 січня.

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У грудні максимальні концентрації шкідливих речовин у повітрі спостерігалися:

пилу та фенолу в районі вул. Балківської;

оксиду вуглецю та сажі в районі Херсонського скверу;

діоксиду азоту на проспекті Українських Героїв;

сірководню, фториду водню, формальдегіду та діоксиду сірки на вул. Чорноморського козацтва.

Втім, заспокоюють екологи, ніде рівень забруднення не перевищив гранично допустимої норми.

Що робити у разі забруднення

обмежити перебування на відкритому повітрі;

тримати вікна зачиненими;

увімкнути зволожувачі повітря та відмовитися від провітрювання;

утриматися від занять спортом на відкритому повітрі;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих;

відмовитися від користування власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському.

Нагадаємо, воєнні дії сприяють підвищенню рівня парникових газів у повітрі. Це спричиняє зміни клімату та руйнування природного середовища. Також ми повідомляли про можливі наслідки екологічної катастрофи у Чорному морі.