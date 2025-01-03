Состояние воздуха — где в Одессе тяжелее всего дышать

Где в Одессе самый грязный воздух. Фото: иллюстративное/freepik

В одесском воздухе не обнаружили критического превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Впрочем, в некоторых районах города загрязнение атмосферы выше, чем в других.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей в п'пятницу, 3 января.

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В декабре максимальные концентрации вредных веществ в воздухе наблюдались:

пыли и фенола в районе ул. Балковской;

оксида углерода и сажи в районе Херсонского сквера;

диоксида азота на проспекте Украинских Героев;

сероводорода, фторида водорода, формальдегида и диоксида серы на ул. Черноморского казачества;

Впрочем, успокаивают экологи, нигде уровень загрязнения не превысил предельно допустимой нормы.

Что делать в случае загрязнения

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми;

включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;

воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;

отказаться от пользования собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному.

Напомним, военные действия способствуют повышению уровня парниковых газов в воздухе. Это вызывает изменение климата и разрушение природной среды. Также мы сообщали о возможных последствиях экологической катастрофы в Черном море.