Состояние воздуха — где в Одессе тяжелее всего дышать

Самые загрязненные районы Одессы — выводы экологов
В одесском воздухе не обнаружили критического превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Впрочем, в некоторых районах города загрязнение атмосферы выше, чем в других.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей в п'пятницу, 3 января.
Где самый грязный воздух
В декабре максимальные концентрации вредных веществ в воздухе наблюдались:
- пыли и фенола в районе ул. Балковской;
- оксида углерода и сажи в районе Херсонского сквера;
- диоксида азота на проспекте Украинских Героев;
- сероводорода, фторида водорода, формальдегида и диоксида серы на ул. Черноморского казачества;
Впрочем, успокаивают экологи, нигде уровень загрязнения не превысил предельно допустимой нормы.
Что делать в случае загрязнения
- ограничить пребывание на открытом воздухе;
- держать окна закрытыми;
- включить увлажнители воздуха и отказаться от проветривания;
- воздержаться от занятий спортом на открытом воздухе;
- увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых;
- отказаться от пользования собственным автотранспортом, а отдать предпочтение общественному.
Напомним, военные действия способствуют повышению уровня парниковых газов в воздухе. Это вызывает изменение климата и разрушение природной среды. Также мы сообщали о возможных последствиях экологической катастрофы в Черном море.
Читайте Новини.LIVE!