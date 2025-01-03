В Николаеве произошел масштабный разлив масла, есть ли угроза для людей

В Николаеве произошел масштабный разлив масла. Фото: Госэкоинспекция

Из-за падения обломков российского дрона в Николаеве произошел разлив растительного масла. Это повлекло загрязнение залива Бугского лимана и земельного участка на побережье.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа в пятницу, 3 января.

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Масштабы разлива

Инцидент случился 28 декабря. Обломок сбитого беспилотника полностью разрушил резервуар с маслом, который принадлежал фирме "Экотранс". В результате масло распространилось на площадь почти в 8 тыс. кв. м.

"В акватории лимана сначала обнаружено пятно растительного масла на площади 1000 кв.м со слоем толщиной до 1 см. По состоянию на 2 января 2025 года площадь загрязнения увеличилась до 9000 кв.м, в отдельных участках толщина слоя достигла 10 см", — рассказывают экологи.

В местах загрязнения экоинспекторы взяли пробы почвы и поверхностной воды.

Последствия аварии

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, для предотвращения распространения загрязнения установили специальные сорбирующие боновые заграждения. Уже откачали 42 тонны масла. После завершения откачки акваторию нейтрализуют абсорбентом. Также бульдозером собирают загрязненный слой почвы.

"Специалисты отмечают, что весомого негативного влияния на окружающую среду нет, ведь масло органического происхождения", — отметил мэр.

Напомним, экологи назвали наиболее загрязненные районы Одессы. Также мы рассказывали об угрозе новой экологической катастрофы в Черном море.