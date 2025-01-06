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Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок

6 січня 2025 20:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 7 січня в Одесі та області
Одеса у темряві. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завтра, 7 січня, в Одесі не заплановані стабілізаційні відключення світла. Водночас їх можуть відновити, якщо ситуація в енергосистемі зміниться. Тоді енергетики обіцяють завчасно опублікувати графіки.

Наразі ані "Укренерго", ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, дві вулиці в Одесі проведуть дві доби без води. Також ми розповідали, які пільги в Україні гарантовані пенсіонерам. 

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