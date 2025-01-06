Графіки відключень світла на 7 січня в Одесі та області

Відключення світла в Одесі — графіки на вівторок
Завтра, 7 січня, в Одесі не заплановані стабілізаційні відключення світла. Водночас їх можуть відновити, якщо ситуація в енергосистемі зміниться. Тоді енергетики обіцяють завчасно опублікувати графіки.
Наразі ані "Укренерго", ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Дізнатися час відновлення електропостачання можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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