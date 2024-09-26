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Отключения света в Одессе — графики на завтра

26 сентября 2024 21:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений света в Одессе на 27 сентября
Электрик на рабочем месте. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области на пятницу, 27 сентября, энергетики не обещают стабилизационных отключений света. Однако графики будут снова действовать в случае нагрузки на систему.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

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Уведомление об отключении на 27 сентября. Фото: скриншот

Отключения света в Одесской области

График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситов также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК
 

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
 
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, народный депутат рассказал, сколько придется платить потребителям в случае повышения тарифов.

Также на судах технического флота будут устанавливать газовые генераторы.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света графики отключений света

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