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Отключение света в Одессе — графики от ДТЭК на пятницу

28 ноября 2024 20:02
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе завтра, 29 ноября
Мужчина зажигает свечи. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 29 ноября, в Одессе будут действовать стабилизационные графики отключения света. Потребителей разделили на шесть групп, чтобы обеспечить поочередность подачи электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на пятницу

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор Укрэнерго будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: отключения с 4:00 до 7:00, с 12:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
2 группа: отключения с 6:00 до 8:00 и с 13:00 до 19:00.
3 группа: отключения с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
4 группа: отключения с 0:00 до 2:00, с 7:00 до 11:00, с 16:00 до 20:00
5 группа: отключения с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 22:00.
6 группа: отключения с 1:00 до 5:00, с 10:00 до 14:00, с 19:00 до 23:00.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора распределения. Энергетики призывают одесситов уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как изменятся тарифы на электроэнергию. Также мы писали, что планирует сделать государство, чтобы защитить энергетику от вражеских ударов.

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