Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення світла в Одесі — графіки від ДТЕК на п'ятницю arrow

Відключення світла в Одесі — графіки від ДТЕК на п'ятницю

28 листопада 2024 20:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі завтра, 29 листопада
Чоловік запалює свічки. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 29 листопада, в Одесі діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. Споживачів поділили на шість груп, щоби забезпечити почерговість подання електрики.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:
Графіки обмеження на Одещині — коли чекати світло завтра - фото 1
Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла на п'ятницю

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор Укренерго оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: відключення з 04:00 до 07:00, з 12:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00.
2 група: відключення з 06:00 до 08:00 та з 13:00 до 19:00.
3 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
4 група: відключення з 00:00 до 02:00, з 07:00 до 11:00, з 16:00 до 20:00
5 група: відключення з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 22:00.0
6 група: відключення з 01:00 до 05:00, з 10:00 до 14:00, з 19:00 до 23:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів  зменшити споживання електроенергії під час наявності світла, щоби уникнути перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як зміняться тарифи на електроенергію. Також ми писали, що планує зробити держава, щоби захистити енергетику від ворожих ударів.

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:28 Путін хоче зірвати зусилля Трампа — звернення Зеленського

20:22 Снігопад накриє Україну завтра — синоптики попередили області

20:18 Головін відреагував на рішення Трубіна не тиснути йому руку

20:02 Відключення світла в Одесі — графіки від ДТЕК на п'ятницю

20:00 Як тимчасово непридатному виїхати за кордон — порядок дій

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

19:55 На Київщині пролунали вибухи — КОВА звернулась до жителів

Оновлено

19:54 Потужні вибухи в Рівненській області — в ОВА прокоментували

19:23 Динамо-Вікторія — Шовковський здивував стартовим складом

19:21 Добу без світла — Укренерго оновило графіки відключень на завтра

18:55 Смартфон прослуховується — як виявити та захиститися від загрози

20:28 Путін хоче зірвати зусилля Трампа — звернення Зеленського

20:22 Снігопад накриє Україну завтра — синоптики попередили області

20:18 Головін відреагував на рішення Трубіна не тиснути йому руку

20:02 Відключення світла в Одесі — графіки від ДТЕК на п'ятницю

20:00 Як тимчасово непридатному виїхати за кордон — порядок дій

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

19:55 На Київщині пролунали вибухи — КОВА звернулась до жителів

Оновлено

19:54 Потужні вибухи в Рівненській області — в ОВА прокоментували

19:23 Динамо-Вікторія — Шовковський здивував стартовим складом

19:21 Добу без світла — Укренерго оновило графіки відключень на завтра

18:55 Смартфон прослуховується — як виявити та захиститися від загрози

Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

Text

12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

Text

09:30 У Байдена наказали Україні мобілізувати 18-річних — Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією