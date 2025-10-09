Электроснабжение в Одессе 10 октября: отключений не предвидится

Машины на ночной дороге в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 10 октября, в Одессе не ожидается никаких отключений электроснабжения — ни плановых, ни аварийных. Энергетические службы продолжают работать круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия повреждений, возникших из-за недавних атак.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии в Украине стабильно высокое. По состоянию на утро оно на том же уровне, что и вчера. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

