Электроснабжение в Одессе 10 октября: отключений не предвидится

Отключение света в Одессе — какие графики будут завтра
Завтра, 10 октября, в Одессе не ожидается никаких отключений электроснабжения — ни плановых, ни аварийных. Энергетические службы продолжают работать круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия повреждений, возникших из-за недавних атак.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Потребление электроэнергии в Украине стабильно высокое. По состоянию на утро оно на том же уровне, что и вчера. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.
Как узнать время восстановления электроэнергии
Узнать, когда появится свет — можно несколькими способами с:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
