Електропостачання в Одесі 10 жовтня: вимкнень не передбачаються

Відключення світла в Одесі — як графіки будуть завтра
Завтра, 10 жовтня, в Одесі не очікується жодних вимкнень електропостачання — ні планових, ні аварійних. Енергетичні служби продовжують працювати цілодобово, щоб ліквідувати наслідки пошкоджень, що виникли через недавні атаки.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії в Україні стабільно високе. Сьогодні воно на тому ж рівні, що і вчора. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло — можна кількома способами з:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
