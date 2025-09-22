Отключение электроэнергии в Одессе 20 сентября: районы и рекомендации

Отключение света в Одессе — какие адреса
Сегодня, 22 сентября, в Одессе снова происходят плановые отключения электроэнергии. Работы продолжаются в разных районах города, из-за чего света не будет несколько часов. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,
- Авангардная, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Викандера и Ларсена,
- Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецкая,
- П. Ивахненко, 71-79,
- Керченская, 27-62,
- Кишиневская, 2-24,
- О. Кошица,
- Летняя, 1-30,
- И. Луценко, 1, 1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Обрывистая, 1-22,
- Южная дорога,
- Наклонная,
- Светлая, 1,
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Штилевая,
- дорога Николаевская, 65,
- 9-й, 11-й переулки,
- 12-й Черноморский,
- переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,
- переулок 1-й, 3-й Керченский,
- переулок Квантовый,
- переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,
- ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Чумацкая, 7,41,43,
- просп. Шевченко, 1-27.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,
- Дача Ковалевского, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,
- Левитана, 123-А,
- Приморская, 138а,
- Рыбацкая Балка, 1г, 1Г,
- Солнечная, 29,
- переулок 1-й Магнитогорский, 1, 1а, 3.
Работы до 20:00.
- переулок Лозы Адольфа, 1/1, 1В,
- переулок Панченко, 1-12,
- переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
- переулок Рулевой, 1-12А,
- просп. Свободы.
Работы до 17:00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы писали, распространяются ли на детей от предыдущего брака льготы УБД. Также мы сообщали о том, возрастет ли стоимость газа для населения в октябре.
Читайте Новини.LIVE!