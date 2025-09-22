Отключение электроэнергии в Одессе 20 сентября: районы и рекомендации

Аварийная бригада проверяет оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 22 сентября, в Одессе снова происходят плановые отключения электроэнергии. Работы продолжаются в разных районах города, из-за чего света не будет несколько часов. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным неудобствам.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 6-я Садовая,

Авангардная, 1-31,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Викандера и Ларсена,

Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецкая,

П. Ивахненко, 71-79,

Керченская, 27-62,

Кишиневская, 2-24,

О. Кошица,

Летняя, 1-30,

И. Луценко, 1, 1а,

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская,

Обрывистая, 1-22,

Южная дорога,

Наклонная,

Светлая, 1,

Чайковая, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5,

Штилевая,

дорога Николаевская, 65,

9-й, 11-й переулки,

12-й Черноморский,

переулок 1-й, 2-й, 3-й Дунаевского,

переулок 1-й, 3-й Керченский,

переулок Квантовый,

переулок Одесский, 3, 3а, 5, 7,

ул. Украинки Леси, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Чумацкая, 7,41,43,

просп. Шевченко, 1-27.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,

Дача Ковалевского, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,

Левитана, 123-А,

Приморская, 138а,

Рыбацкая Балка, 1г, 1Г,

Солнечная, 29,

переулок 1-й Магнитогорский, 1, 1а, 3.

Работы до 20:00.

переулок Лозы Адольфа, 1/1, 1В,

переулок Панченко, 1-12,

переулок Приморский, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,

переулок Рулевой, 1-12А,

просп. Свободы.

Работы до 17:00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

