Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які адреси

Відключення світла в Одесі — які адреси

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:43
Відключення електроенергії в Одесі 22 вересня: райони та рекомендації
Аварійна бригада перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 22 вересня, в Одесі знову відбуваються планові відключення електроенергії. Роботи тривають у різних районах міста, через що світла не буде кілька годин. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а Садова,
  • Авангардна, 1-31,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Вікандера і Ларсена,
  • Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
  • Донецька,
  • П. Івахненко, 71-79,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • О. Кошиця,
  • Літня, 1-30,
  • І. Луценка, 1, 1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • Обривиста, 1-22,
  • Південна дорога,
  • Похила,
  • Світла, 1,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5,
  • Штильова,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • пров. 9-й, 11-й,
  • 12-й Чорноморський,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
  • пров. 1-й, 3-й Керченський,
  • пров. Квантовий,
  • пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Чумацька, 7,41,43,
  • просп. Шевченко, 1-27.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

  • М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,
  • Дача Ковалевського, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,
  • Левітана, 123-А,
  • Приморська, 138а,
  • Рибальська Балка, 1г, 1Г,
  • Сонячна, 29,
  • пров. 1-й Магнітогорський, 1, 1а, 3.

Роботи до 20:00.

  • пров. Лози Адольфа, 1/1, 1В,
  • пров. Панченка, 1-12,
  • пров.Приморський, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
  • пров.Рульовий, 1-12А,
  • просп. Свободи.

Роботи до17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, чи поширюються на дітей від попереднього шлюбу пільги УБД. Також ми повідомляли про те, чи зросте вартість газу для населення у жовтні.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації