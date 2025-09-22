Відключення електроенергії в Одесі 22 вересня: райони та рекомендації

Аварійна бригада перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 22 вересня, в Одесі знову відбуваються планові відключення електроенергії. Роботи тривають у різних районах міста, через що світла не буде кілька годин. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а Садова,

Авангардна, 1-31,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Вікандера і Ларсена,

Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,

Донецька,

П. Івахненко, 71-79,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

О. Кошиця,

Літня, 1-30,

І. Луценка, 1, 1а,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська,

Обривиста, 1-22,

Південна дорога,

Похила,

Світла, 1,

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5,

Штильова,

дорога Миколаївська, 65,

пров. 9-й, 11-й,

12-й Чорноморський,

пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,

пров. 1-й, 3-й Керченський,

пров. Квантовий,

пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Чумацька, 7,41,43,

просп. Шевченко, 1-27.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,

Дача Ковалевського, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,

Левітана, 123-А,

Приморська, 138а,

Рибальська Балка, 1г, 1Г,

Сонячна, 29,

пров. 1-й Магнітогорський, 1, 1а, 3.

Роботи до 20:00.

пров. Лози Адольфа, 1/1, 1В,

пров. Панченка, 1-12,

пров.Приморський, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,

пров.Рульовий, 1-12А,

просп. Свободи.

Роботи до17:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

