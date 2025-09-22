Відключення електроенергії в Одесі 22 вересня: райони та рекомендації

Відключення світла в Одесі — які адреси
Сьогодні, 22 вересня, в Одесі знову відбуваються планові відключення електроенергії. Роботи тривають у різних районах міста, через що світла не буде кілька годин. Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 6-а Садова,
- Авангардна, 1-31,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Вікандера і Ларсена,
- Глаубермана, 2, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 1/ГАР, 164,
- Донецька,
- П. Івахненко, 71-79,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- О. Кошиця,
- Літня, 1-30,
- І. Луценка, 1, 1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- Обривиста, 1-22,
- Південна дорога,
- Похила,
- Світла, 1,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицького, 1,3,5,
- Штильова,
- дорога Миколаївська, 65,
- пров. 9-й, 11-й,
- 12-й Чорноморський,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й Дунаєвського,
- пров. 1-й, 3-й Керченський,
- пров. Квантовий,
- пров. Одеський, 3, 3а, 5, 7,
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Чумацька, 7,41,43,
- просп. Шевченко, 1-27.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- М.Врубеля, 1/КОРП.2, 1/КОРП.3, 1Б, 3, 3/12, 3А, 3В, 4, 4А, 5, 6, 14,
- Дача Ковалевського, 81, 81/1, 81/а/5 корп.6, 81/а/8 корп.9, 81б, 81б/корп.5, 81В, 81г, 81д, 81е, 81ж, 81Ж, 81к, 81м,
- Левітана, 123-А,
- Приморська, 138а,
- Рибальська Балка, 1г, 1Г,
- Сонячна, 29,
- пров. 1-й Магнітогорський, 1, 1а, 3.
Роботи до 20:00.
- пров. Лози Адольфа, 1/1, 1В,
- пров. Панченка, 1-12,
- пров.Приморський, 2, 2а, 3/5, 4, 4а, 4б,
- пров.Рульовий, 1-12А,
- просп. Свободи.
Роботи до17:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
