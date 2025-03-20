Графики отключений - что ожидает одесситов

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини. LIVE

Энергетики еще продолжают ликвидировать последствия российских ракетно-дроновых атак на сетях. Однако в Одессе завтра, 21 марта, вводить ограничения подачи света пока не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.

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Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня его уровень был на 9% ниже, чем в то же время вчера. Причина этого — ясная погода почти на всей территории Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых СЭС и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о том, какие тарифы повысят в 2025 году. А также о бюджетных мобильных тарифах.