Графіки відключень - що очікує на одеситів

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини. LIVE

Енергетики ще продовжують ліквідувати наслідки російських ракетно-дронових атак на мережах. Проте в Одесі завтра, 21 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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