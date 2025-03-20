Графіки відключень - що очікує на одеситів

Відключення світла в Одесі — які будуть графіки завтра
Енергетики ще продовжують ліквідувати наслідки російських ракетно-дронових атак на мережах. Проте в Одесі завтра, 21 березня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання енергії знизилося
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні його рівень був на 9% нижчим, ніж в той самий час вчора. Причина цього — ясна погода майже на всій території України що зумовлює ефективну роботу побутових СЕС та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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