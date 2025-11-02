Восстановление электроснабжения в Одесском регионе после российских ударов: ситуация на 3 ноября

Девушки идут по ночной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесском регионе энергетические службы работают круглосуточно над восстановлением электросетей, поврежденных в результате российских ударов. Главная задача специалистов — обеспечить стабильное электроснабжение для жителей города и области. Сейчас на понедельник, 3 ноября, плановых отключений электроэнергии не запланировано, однако возможны аварийные отключения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Экстренные отключения света в Одесской области

В связи с осложнениями в работе региональной энергосети возможны непредсказуемые аварийные отключения электроэнергии. Поэтому официальные графики могут не всегда соответствовать реальной ситуации. Жителям советуют ответственно и экономно использовать электроэнергию. Энергетические службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества, а информация о сроках ликвидации аварий будет предоставляться своевременно. Параллельно продолжают действовать плановые отключения по утвержденному графику, который можно посмотреть на официальных сайтах и в специальных чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том когда в Киеве восстановят энергообъекты. Также мы писали, что после атаки в Сумах проблемы со светом.